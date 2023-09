Chiara Nasti e il peso dopo la gravidanza: «Sono già più magra di prima». Ma la frase non piace a tutti

di Redazione web

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite sui social. Il matrimonio con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato uno dei momenti indimenticabili di questa estate e l'influencer ha fatto sognare con i suoi tre abiti. Inoltre, i suoi fan si sono molto affezionati al piccolo Thiago, il primo figlio della coppia che tra poco compirà un anno, e seguono ogni suo piccolo passo verso la crescita. Chiara risponde spesso ai messaggi dei suoi follower e interagisce molto con loro.

Una delle ultime domande ha, tuttavia, dato inizio ad una polemica sul peso della giovane mamma, accusata ancora una volta, di non essere un buon esempio.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Chiara Nasti e il peso

Chiara Nasti ha risposto ad una fan e alla sua curiosità sul peso attuale e su quello acquisito in gravidanza.

«Non so...

Purtroppo, però, questa risposta ha creato una polemica tra le follower più attente ai temi delicati come il rapporto con il proprio corpo e il cambiamento durante la gravidanza. Una fan l'ha accusata di non essere un buon esempio per le altre mamme perché non tutte possono permettersi di ricominciare ad allenarsi dopo poco più di un mese dal parto. Chiara ha sempre ribadito di essere molto attenta alla propria forma fisica e aver ripreso gli allenamenti appena ha potuto, con il consenso dei dottori, ha ricominciato ad allenarsi.

