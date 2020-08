Chiara Ferragni, la foto del mini-décolleté. Gli haters: «Che tett*** piccole». La sua risposta spiazza tutti

di Emiliana Costa

Fedez

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.La sua risposta spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo - in vacanza con il marito Fedez, il figlio Leone e un gruppo di amici in Sardegna - ha appena postato uno scatto che ha fatto subito il giro del web.Nell'immagine, Chiara Ferragni si trova di fronte alla piscina della sua casa vacanze.Immediati i commenti dei fan: «». Ma c'è un hater all'attacco che scrive: «». A stretto giro, però, arriva la risposta dell'influencer che spiazza tutti: «».La replica Chiara Ferragni fa il pieno di like. E una follower scrive: «». Anche in questo caso l'influencer risponde: «». I fan sono con lei: «».