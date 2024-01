Caterina Caselli come sta dopo la caduta a Milano? «Fortunata nella sfortuna, non ho più 18 anni»

di Dajana Mrruku

È stato un Natale particolare per l'artista Caterina Caselli, 77 anni, che lo ha trascorso a letto a causa della sua caduta poco prima del 25 dicembre a Milano, in Galleria del Corso. «L'altro giorno - ha raccontato la cantante e produttrice discografica sul suo profilo Instagram - sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C'è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sono inciampata guardando l'albero, sono caduta e mi sono rotta l'omero. Sono praticamente con questa camicia di forza che devo tenere per un mese».

«Sono stata fortunata nella sfortuna- racconta ora Caterina Caselli al Corriere della Sera – la frattura dell’omero non è scomposta.

Mentre sugli obiettivi futuri ha le idee molto chiare: «Il rilancio dell'azienda di famiglia, SZ Sugar, una nuova scommessa. Le sfide ci sono sempre piaciute. Sarà una battaglia difficile e proprio per questo va fatta. Noi siamo un gruppo indipendente, non c’è il supporto dello Stato sulla musica d’oggi come avviene in altri paesi europei. C’è una tale omologazione nel mondo pop che credo ci sia un angolo importante in grado di essere attratto da una proposta diversa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 22:22

