Carolyn Smith e la lotta col tumore: «Di nuovo chemioterapia, continuo a combattere ma dopo 4 anni è dura»

Hotella Nutella, il primo albergo per veri appassionati

Lunedì 18 Novembre 2019, 17:04

Purtroppo non è finita la dura lotta di, ex giudice del celebre talent danzerino condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, contro il. Carolyn infatti si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverlo ma deve continuare le cure.Nonostante abbia spento 59 candeline solo pochi giorni fa, questo per la Smith è stato un mese davvero difficile, come ha confessato lei stessa ai suoi numerosi follower dal suo profilo Instagram.Carolyn, con la solita forza d’amico, ha appunto svelato di essersi sottoposta a un intervento al seno, senza riuscire a sconfiggere il tumore. Ci sono alcune cellule maligne ancora attive e la situazione certo non l’ha confortata, ma per lei è stato un “pugno allo stomaco”: “Mi sono operata al seno un mese fa – ha confessato - ma l'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. Un pugno allo stomaco”.L’intervento era stato tenuto segreto (“Non lo avevo ancora detto dell'operazione perché mi era stato consigliato di non parlare, giustamente per il mio bene, ma io dovevo parlare perché ho condiviso tutto questo percorso oncologico con voi e voglio continuare a farlo”), e il risultato non è stato quello che sperava: “E’ stato pesante e negativo sentire parlare di nuovo di radioterapia, farmaci e chemioterapia, quest'ultima proprio no. Invece devo ricominciare un nuovo percorso per combattere e da fine novembre assumerò un farmaco nuovo. Continuo a combattere, dopo 4 anni e 3 mesi è dura, ma voglio sentirmi dire “E’ finita”…”.