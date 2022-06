Carolina Marconi, la nuova dieta dopo il tumore: ecco cosa mangia

Lentamente, Carolina Marconi si sta riprendendo dalla brutta parentesi del tumore al seno che le ha tolto tempo ed energie. Il ritorno alla normalità non è semplice. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze, la 44enne ha ammesso che è stata costretta a cambiare tante cose della sua quotidianità. In primis l’alimentazione.

Carolina Marconi ha sostituito farine bianche, carne rossa, zuccheri con pasta di ceci o lenticchie, pesce azzurro e miele. L'influencer ha ammesso che non conosceva bene l’importanza di scegliere i cibi giusti mentre ora sta educando se stessa e la sua famiglia ad un regime alimentare sano.

Dopo l’operazione e le chemio, Carolina ha ripreso a fare anche attività fisica seppur con moderazione. «Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca mal di ossa. Tu sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, i pianti disperati sotto la doccia e gli attacchi di panico».

In seguito all’intervento chirurgico Carolina Marconi si è sottoposta per sei mesi alla chemioterapia. Ha perso i capelli, ha indossato parrucche, ma ora stanno ricrescendo ricci e la malattia è stata sconfitta. Per tentare una gravidanza, il grande sogno dell’ex gieffina, toccherà attendere ancora un anno e mezzo.

Carolina Marconi ha potuto congelare un solo ovulo e le possibilità di successo sono del 10%. In alternativa, la donna ha già valutato l’adozione, anche se è una strada difficile per chi è guarito dal cancro e dovrà aspettare cinque anni. La Marconi è supportata in tutto e per tutto dal compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, con cui fanno coppia fissa dal 2011. Si sono conosciuti ad un evento grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati.

