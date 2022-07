Carlotta Dell'Isola svela la malattia: «Ecco perché durante il GFVip sono ingrassata»

Le parole possono ferire, soprattutto se dette senza cognizione di causa. Lo sa bene Carlotta Dell'Isola, ex concorrente di Temptation Island insieme a Nello Sorrentino e del Grande Fratello Vip 2020. La ragazza originaria di Anzio, durante la sua partecipazione al reality Mediaset, è stata più volte attaccata a causa del suo aspetto fisico, in particolare per aver preso peso. Solo adesso Carlotta ha trovato la forza di parlare apertamente di quanto accadeva al suo corpo in quel periodo, e lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram.

Gli insulti ai tempi del Grande Fratello

La neosposa - a maggio il matrimonio con il suo Nello - comincia raccontando i pesanti insulti ricevuti durante la sua esperienza al GF: «Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere. Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe.. ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. Soprattutto dopo che io, all’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei».

I problemi di salute

Il motivo che la spinge a raccontare proprio ora quanto le è capitato è per rispondere a «chi invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare». «Ebbene no, ragazzi. La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce...ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo...e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese».

Il consiglio

Due patologie fastidiose, che ora Carlotta è riuscita a superare grazie al supporto medico: «Ad oggi, grazie al mio ginecologo ed al mio endocrinologo, la situazione è sotto controllo, ma io non dimentico: né il bene, né il male ricevuto nell’arco di quei mesi. Se solo ci mettessimo nei panni degli altri qualche volta .. 🙄😔💞🥺

Ma vabbè, si sa .. il web ti da, il web ti toglie .. una cosa però voglio dirvela, sulla base della mia esperienza, mi raccomando ragazzi, quando non vi sentite bene e le risposte dei dottori non Vi convincono andate a fondo, io prima di arrivare a capire cosa non andava ho dovuto girare come una trottola, per mesi, ma grazie alla mia (e soprattutto a quella dei miei familiari che mi vedevano e vivevano quotidianamente) perseveranza sono arrivata alla soluzione».

