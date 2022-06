Antonella Clerici e la menopausa, gli effetti: «Anche a me cedono le parti del corpo»

Antonella Clerici è da anni una colonna portante dei programmi di cucina. Con il tempo la presentatrice ha conquistato sempre di più il pubblico femminile, anche grazie alla sua capacità di non avere filtri. E da donna non ha paura ad affrontare e parlare dei problemi legati all'età che avanza. Così a La Repubblica, la 58enne, parla dei problemi legati alla menopausa.

«Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più», racconta Antonella Clerici. «Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre».

La Clerici è amica delle donne e rivela il suo segreto: «Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto». Antonella, poi, prosegue l'intervista e pensa sia sbagliatissimo chiedere alle donne di essere perfette sempre. «Ho avuto successo grazie alla mia imperfezione. Alle ragazze dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche, come dice la meravigliosa Drusilla Foer. Io ero sempre troppo: troppi chili, troppo riccia, troppo bionda. Poi studiate, non si può fare tv con l’ignoranza. Per condurre, la cultura non è un optional, devi saper coniugare i verbi».

Infine una curiosità sulla sua storia d'amore con Vittorio Garrone, che procede alla grande. «Si è dimostrato l’uomo fantastico che è. Quando gli dico: ‘Amore, sono ingrassata, ho la cellulite’, mi risponde: ‘Stai benissimo’».

