Can Yaman cambia casa a Roma e sbotta sui social: «Non ce la faccio più con stalkeraggio»

Stop rumors. Le voci di corridoio su Can Yaman e sul presunto cambio casa che l'attore avrebbe in programma sono state messe a tacere da lui stesso. Da tempo, infatti, si vociferava che Can stesse per lasciare l'Italia. Ma a far tacere tutti ci ha pensato lo stesso attore turco che su Instagram ha pubblicato una storiy, spiegando con toni infuriati la verità. «Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perchè la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si assoccia con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore».

«Vorrei dire a colore che mi vogliono davvero bene... non vado via all'Italia» continua nella story. Il duro sfogo è riferito ad alcuni fan che hanno oltrepassato i limiti, non rispettando la sua vita privata. Diversamente da quanto riportano i rumirs, l'attore turco sta vivendo un momento molto importante in Italia. Da poco, infatti, sono terminate le riprese della fiction Viola come il mare (che andrà in onda su Canale 5), a cui è seguito il lancio del suo profumo Mania e della sua autobiografia. Da sempre acclamato dalle fan, l'ex di Diletta Leotta ha mostrato insofferenza per i continui appostaggi che non gli lasciano pace.

