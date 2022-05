Barù riaccende le speranze dei fan dei Jerù: Jessica Selassié potenziale «fidanzata»

Barù riaccende le speranze dei fan dei Jerù con una battuta su Jessica Selassié. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip alimentando il gossip. La principessa ha esternato il suo interesse, mentre il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre frenato. Ora che si sono rivisti per la prima volta dopo il reality aumentano le occasioni di incontro. Barù parla di Jessica come una «potenziale fidanzata».

In un’intervista concessa ai microfoni de L’isola party, lo chef ha commentato la fotografia di Jessica “pixellata”: «Questa è Jessica, la mia ex fidanzata… o ancora fidanzata, chi lo sa, magari lo siamo ancora. C’è grande mistero su questo rapporto».

Una battuta ironica che ha fatto finire in tendenza su Twitter i Jerù. Eppure a Verissimo aveva spento le speranze dei fan della coppia dicendo di vederla solo come un'amica. Tra i personaggi in foto che Barù doveva indovinare c'era anche l'ex storica Victoria Cabello che recentemente ha spiegato di aver parlato con l'amico proprio di Jessica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 17:10

