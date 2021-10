Can Yaman, “paura” per il bagno di folla a Palermo: le fan lo circondano e gli impediscono di salire in macchina

Can Yaman è sempre più l'idolo delle folle. L'attore turco è stato assalito dalle sue fan a Palermo, dove si trova per girare una fiction a Francesca Chillemi. Can Yaman è stato inseguito dalle sue fan che lo aspettavano sotto l'hotel impedendogli di raggiungere l'auto.

Lui non si infastidisce, anzi sorride per il bagno di folla inaspettato e si gode la celebrità concedendo selfie alle agguerrite sostenitrici pronte a spintonare per acaparrarsi la foto ricordo con l'attore.

Nel video post più recente lo si vede felice e soddisfatto mentre cerca di rientrare in albergo facendosi largo tra la folla. «La Chillemi non sa gestire la situa… Palermo» scrive ironicamente, divertito dall'imprevisto che lo ha visto protagonista del calore delle fan.

