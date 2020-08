Flavio Briatore positivo al Covid, social scatenati: «Vittima del complotto dei poteri povery»

di Redazione Leggo Gossip

Briatore positivo al Covid, ricoverato in condizioni serie

Flavio #Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie

Nei giorni scorsi aveva duramente attaccato il governo per aver chiuso il #Billionaire rivelatosi focolaio del contagio

È stato anche protagonista di una partita di calcetto con altri vip lo scorso 15 agosto pic.twitter.com/2Q1EpVQMVN — Luigi Marangon 🇮🇹🇪🇺 #FR #facciamorete (@LGmarangon) August 25, 2020

Storia breve:

“Covid? Un governo di incapaci, se Salvino mi chiama io ci sono”.



Se ti chiama adesso manco hai il fiato per rispondergli.

Fine.#Briatore — Marco 🇮🇹🇪🇺 🕊📚🍃 (@Marco_dreams) August 25, 2020

La bravura di una persona, non riesco a chiamarla in altri modi, la si misura nell’umana solidarietà con chi soffre. A prescindere dal nome riportato sulla cartella clinica.

Auguri di pronta guarigione a #Briatore, il resto del dibattito lo faremo quando starà meglio. — Tommaso Labate (@Tommasolabate) August 25, 2020

La vicenda #Briatore dice tutto.

C’è poco da aggiungere.

A #Briatore auguro sinceramente di guarire presto per poi scusarsi per tutte le idiozie che ha detto in Tv 5 giorni fa. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) August 25, 2020

Auguro a #Briatore di guarire dal Covid.

E poi sparire da questo Paese. pic.twitter.com/RcCDnJpWv0 — Elisabetta Gallotti (@ElisabettaGall7) August 25, 2020

A questo punto #Briatore dovrebbe farvi pena, dai, basta battute.

Siate dei signori almeno voi. — Dio (@Dio) August 25, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra comparsate televisive e liti con politici di varia statura, dai membri del Governo al sindaco di Arzachena, Flavio Briatore da settimane fa parlare di sé in relazione alla gestione dell’emergenza Covid da parte delle autorità. Dunque la notizia di questa mattina della sua positività al coronavirus (l’imprenditore sarebbe anche ricoverato al San Raffaele) stanno facendo discutere, con l’hashtag #Briatore che è in tendenza da qualche ora su Twitter.In tanti gli rimproverano le sue dichiarazioni dei giorni scorsi: «Governo di incapaci - diceva il 17 agosto - il virus non va in giro solo di notte», dopo la decisione dell’obbligo di mascherina dopo le 18 del pomeriggio. «La chiusura del Billionaire? - diceva il giorno dopo - Economia trucidata da gente che non ha mai fatto nulla nella vita».In molti gli augurano buona guarigione ma senza risparmiargli frecciatine: «Che guarisca presto e bene, in modo da rendersi conto di tutte le str…ate che ha detto e fatto in questi mesi, mettendo a rischio la sua e le altrui vite», scrive Fabrizio Delprete. «I migliori auguri a Briatore - scrive il giornalista Luca Telese - Ma ciò non significa ignorare che il focolaio Billionaire è frutto di uno stile, di un modello culturale, di una gestione sprezzante di territorio, uomini e cose. Non per punire, perché la punizione è già grande: perché non si ripeta».Qualcuno usa l’ironia: «Siamo tutti d’accordo che Briatore è vittima di un complotto dei poteri povery?», scrive un utente. «Zangrillo capirà, una volta per tutte, che il virus non è “clinicamente morto”?», si chiede un altro. «Non è karma e non bisogna far passare il concetto che se sei ammalato sei colpevole - scrive Marco - però non è nemmeno un caso, perché se hai delle idee di m… in testa corri più rischi». «Auguro a Briatore di guarire dal Covid. E poi sparire da questo Paese», sentenzia Elisabetta.