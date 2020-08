Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 15:04

Partite di calcetto, serate ale incontri con gli amici. Ricostruire la catena di contatti con cui si è relazionato Flavio Briatore, l'imprenditore 70enne oggi risultato positivo al coronavirus , non sarà semplice per le autorità sanitarie visto che il gestore del celebre locale della Costa Smeralda di persone ne ha incontrate e pure tante, spesso raccontandolo anche su Instagram.Proprio dal profilo social di, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano, emerge un incontro particolare, quello con l'ex presidente del consigliolo scorso 12 agosto. «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene», diceva Biratore in un video in cui si mostrava spalla a spalla con Berlusconi, entrambi senza mascherina. «Lo trovo in forma». Considerando che i tempi di incubazione del virus sono di circa 14 giorni, potenzialmente anche il Cavaliere potrebbe essere stato contagiato. Probablimente anche lui sarà sottoposto a tampone.