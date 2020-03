Beppe Fiorello agli artisti: «Basta cantare e alleggerire, tutto uno show. Fate vedere che avete paura»

Coronavirus, un nuovo appello di Beppe Fiorello dopo quello di ieri relativo ai flashmob dai balconi considerati inopportuni in un momento così critico per il Paese, ispirato dalla drammatica sfilata di camion dell'esercito nella città di Bergamo impegnati a trasportare le bare dei morti a causa del contagio.

Oggi l'attore si rivolge ai suoi colleghi del mondo dello spettacolo: «C'è in giro troppa gente, anche dai balconi, che alleggerisce ogni giorno il clima. Siamo in un momento in cui l'alleggerimento non funziona più». Lo afferma alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital. Cantare aiuta ad esorcizzare? «E allora a Bergamo dovrebbero fare un Carnevale. Dobbiamo inasprire i toni, e dobbiamo farlo noi stessi, senza aspettare il governo». Agli artisti, Beppe Fiorello chiede di abbassare i toni: «Tutto troppo show. Fate vedere che avete paura».

