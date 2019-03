Ultimo aggiornamento: 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vittima di uno scherzo de Le Iene che dire "riuscito" è poco. La regina delle ricette in tv arriva persino a prendere laper i capelli e quando le dicono che è tutto un bluff scoppia in un pianto disperato. Alla Parodi viene fatto credere che la figlia appena 16enne stia uscendo con un sedicente chef ultratrentenne conosciuto perché al fianco della madre in un nuovo format realizzato nella cucina di casa. Ne esce una Parodi dolce ma fermissima e soprattutto inarrestabile quando si tratta di togliere la sua bambina («peperina ma con la testa sulle spalle») dalle grinfie di un «vecchio» che appena conosciuto descrive come «carino anche esteticamente» e quando scopre che esce con la figlia diventa immediatamente un «cretino, con dei baffi che lo capisci subito che è un cretino».Benedetta Parodi rimane così sconvolta che quando le comunicano che si tratta di uno scherzo scoppia a piangere e allontana da sé in malo modo l'inviato delle Iene. Dopo la messa in onda ha ricevuto una marea di messaggi di solidarietà tanto che su Instagram ci ha tenuto a ringraziare i suoi "fan" e ha spiegato anche che all'inizio non voleva che lo scherzo venisse trasmesso: «Sono andata in escandescenze, non sapevo che effetto avrebbe fatto sulle persone e poi sono timida», ha detto in alcune stories.