Beatrice Valli, sfogo sui social: «Cerchiamo sempre di mandare dei messaggi positivi, perchè ci odiate tanto?»

di Alessia Di Fiore

Rientrata a casa dagli ultimi impegni post Milano Fashion Week, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, ha voluto dedicare un momento ai social per chiarire alcuni aspetti della sua vita insieme al suo pubblico di Instagram.

Da alcuni mesi la Valli si sta sfogado sui social, chiedendo ai suoi follower maggior rispetto per lei e la sua famiglia: spesso l'approccio dell'influencer è stato conciso e diretto, tanto da essere risultato spesso "brusco" o "incattivito", questa volta Beatrice Valli ha voluto cambiare il suo modo di rapportarsi e di esprimere la sua opinione.

Beatrice Valli, le parole social

Con tranquillità e pacatezza la Valli ha spiegato in una serie di stories di aver ricevuto durante la settimana della moda molto odio da parte del suo pubblico, e che sia lei che suo marito Marco Fantini, non si riescono a spiegare perchè nonostante loro (e la famiglia) cerchino sempre di mandare messaggi positivi e tramandare amore e gentilezza, in cambio ricevono solo critiche pesanti.

«Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, abbiamo anche noi i nostri problemi e talvolta abbiamo deciso di condividerli col pubblico, ma non tutto va raccontato e mostrato, il lavoro è una cosa e la vita è un'altra.

La Valli non è nuova a lanciare questo tipo di appelli al suo pubblico, ma questa volta l'influencer ha cercato di mettersi a nudo e di spiegare esaustivamente il suo punto di vista. Che questo possa essere un punto di svolta?

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA