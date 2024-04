Beatrice Valli, lo sfogo da mamma: «Per stare con i miei figli ho rinunciato a lavori importanti e con grandi opportunità»

di Cristina Siciliano

Beatrice Valli, modella e influencer molto attiva su Instagram, ha iniziato a conquistare la sua popolarità grazie alla partecipazione di Uomini e Donne, il noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi, dove ha incontrato il suo attuale marito Marco Fantini. L'influencer sin da bambina ha desiderato una grande famiglia, proprio come quella che oggi è riuscita a creare. Nel 2017, Marco e Beatrice sono diventati gentori di Bianca, sorella del primogenito Alessandro avuto dall'influencer con il calciatore Nicolas Bovi. A maggio 2020 è arrivata la piccola Azzurra, nell'aprile del 2023, a completare la famiglia, Matilde Luce. Oggi Beatrice ha spiegato ai suoi follower come riesce a gestire la sua routine quotidiana evidenziandone soprattutto le difficoltà (che non sempre sono visibili).

Lo sfogo social di Beatrice Valli

«Propio qualche settimana fa ho rinunciato a dei lavori davvero importantissimi per me e con grandi opportunità - ha sottolineato Beatrice Valli nelle sue Instagram stories rispondendo alle polemiche sollevate da chi l'accusa di lasciare i figli a una tata -. Proprio per questo motivo, nella vita bisogna fare delle scelte senza rimpianti o con la consapevolezza che non possiamo fare sempre tutto o comunque possiamo scegliere la strada più facile perché in quel momento ci va bene così.

Le rinunce

Beatrice ha spiegato ai suoi follower che questi ultimi giorni non sono facili da gestire. «Sono due giorni che a casa Mati ha la febbre a 39 e non dorme, non mangia e non si alimenta se non con il seno - ha sottolineato Beatrice Valli -. Tutti noi facciamo i nostri sacrifici, prendiamo delle scelte o rinunciamo a qualcosa, fa parte della vita. La differenza la fa come vivi queste scelte. Quando facciamo trasferte ci dividiamo per non lasciare mai scoperti i bambini o in totale gestione senza di noi. Può capitare che questo avvenga e ci organizziamo con persone fidate che possono gestire i nostri bimbi, cerco però che questo non capiti».

La gestione dei figli

L'influencer ha concluso: «Abbiamo una gestione molto impegnativa con orari e compiti che ognuno svolge nella giornata. Tutti i bambini vanno a scuola fino alle 13, tranne Maty. Abbiamo una ragazza meravigliosa che ci aiuta con la Maty durante il giorno, gli altri per ora riusciamo a gestirli o organizzarci noi, diciamo che ci diamo il cambio io e Marco tra un lavoro e l'altro».

