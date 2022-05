Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri. Tanti i vip tra gli invitati: ecco chi c'è

Matrimonio in quel di Capri. La coppia social e amata, Beatrice Valli e Marco Fantini, è finalmente convolata a nozze. E l'ha fatto in una incantevole cornice: l'isola più bella del mondo, Capri. Protagonisti indiscussi di Uomini e donne, da anni, hanno conquistato una larga parte del pubblico, soprattutto per l'amore e l'unione con i loro 3 figli. Come anticipato, la coppia non ha condiviso ancora scatti dai loro profili, per mantenere alta l'attenzione su questo giorno speciale. Ma, essendo sull'isola da giorni, Bea e Marco, ribattezzati "I Vallini" hanno postato degli scatti fotografici fatti prima del matrimonio.

Sono tanti gli invitati che stanno prendendo parte al matrimonio e, tra questi, ospiti d'eccezione. Da Elettra Lamborghini ad Aurora Ramazzotti, dalle sorelle Valli a Sara Daniele: il parterre di vip è ricchissimo. Poche stories ancora da parte degli invitati, ma gli sposi hanno garantito che nei prossimi giorni mostreranno tutti i dettagli ai numerosi follower.

«Abbiamo finalmente deciso, il 29 maggio 2022 ci sposeremo» così avevano annunciato i due sui loro social. Dopo una serie di rinvii, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore, facendo anche felici i loro follower. Si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne e da allora non si sono mai più lasciati. Beatrice Valli ha un figlio da una relazione precedente, quella con il calciatore Nicolas Bovi. Il piccolo si chiama Alessandro Bovi. Dalla relazione con Marco Fantini, invece, sono nate due figlie: Bianca e Azzurra Fantini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 19:40

