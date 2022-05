Uomini e donne, Sossio e Ursula ai ferri corti? Gli indizi sembrano chiari: ecco perchè

Il rapporto tra Sossio e Ursula, nonostante il passare degli anni, sembra non cambiare. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne vivono da sempre una storia altalenante. Nonostante l’arrivo della piccola Bianca, che oggi ha quasi tre anni, i due continuano a vivere momenti travagliati, fatti di litigi, discussioni e momentanee separazioni. Nelle ultime ore non sono sfuggiti ai fan più attenti alcuni indizi sui social network tutt’altro che positivi che sembrano testimoniare l’ennesimo addio.

Tra questi, emerge il "segui" rimosso da entrambi sui profili Instagram. L’ultima storia apparsa sull’account di Sossio sembra piuttosto eloquente: «Tutto ha un inizio e una fine» ha scritto a corredo di una foto che ritrae una fiamma e che ricorda vagamente il falò di Temptation Island Vip, programma di Canale 5 al quale la coppia ha preso parte nel 2018.

Nessun indizio invece da parte di Ursula Bennardo, che si è limitata a parlare normalmente ai suoi follower, come fa ogni giorno. Dalla piccola Bianca ai consigli di moda e beauty: gli argomenti sono stati vari e Ursula li ha trattati sempre con il sorriso.

Solo una settimana fa Sossio ha postato uno scatto della sua famiglia, definendo compagna e figlia come i suoi grandi amori. Ma se fosse vero, non sarebbe la prima volta che i due si lasciano. Già qualche tempo fa si erano allontanati per poi tornare insieme. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 19:05

