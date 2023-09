Beatrice Valli, la dedica per il compleanno del marito Marco Fantini: ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono innamorati più che mai. A dimostrarlo è proprio l'influencer che in un giorno importante, come il compleanno del marito, ha condiviso sui social un messaggio al suo grande amore.

Commentando il post caricato dall'ex tronista di Uomini e donne, l'influencer ha risposto così.

Beatrice Valli, la dedica d'amore

Marco Fantini ha condiviso con i fan una carrellata di immagini relative all'estate, ormai trascorsa, in cui ha immortalato alcuni momenti in famiglia. Beatrice Valli, ricondividendo nelle sue Instagram stories uno scatto in cui si bacia con il marito ha scritto: «Auguri amore mio grandissimo».

Una dedica che ha colpito i fan che in tantissimi si sono riversati nei commenti per augurare un felice compleanno a Marco Fantini. L'ex tronsita, proprio oggi, compie 32 anni.

