Beatrice Valli dallo psicologo: «Non mi sentivo mai abbastanza». E svela le liti con Marco Fantini

Beatrice Valli è una mamma, moglie e influencer molto apprezzata su Instagram, dove è seguita da oltre 3 milioni di follower che la sostengono molto nelle sue scelte lavorative e perosnali. Conosciuta grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha incontrato l'amore della sua vita, Marco Fantini, Beatrice cerca di mantenere sempre vivo il rapporto con i fan tramite box domande su Instagram e rispondendo spesso ai commenti.

In una delle ultime sessioni di domande fatte dai fan, l'ex corteggiatrice ha rivelato di andare dallo psicologo da qualche tempo.

Andiamo a scoprire cosa ha detto al riguardo e come è iniziato il suo percorso.

Beatrice Valli e lo psicologo: come è iniziato il percorso

Beatrice Valli ha raccontato ai suoi follower di andare dallo psicologo e l'inizio del suo percorso è arrivato dopo l'ennesima crisi di ansia. Alla domanda della fan che le chiede quale è stato il campanello d'allarme che le ha fatto intraprendere questa strada, lei risponde: «Il non riuscire a capire che tutto quello che facevo e avevo non era mai abbastanza, che potevo gestire meglio le mie emozioni e potevo esternare la mia stanchezza che spesso camuffavo facendo finta che potessi farcela sempre e solo da sola, non era cosi! A quel punto mi sono detta: o mi faccio aiutare o dovrò convivere a vita con tutto questo caos che ho creato io ma posso risolvere facendomi aiutare! Cosi è stato forza e coraggio! Chiedere aiuto non deve essere un problema!»

Il messaggio di sensibilizzazione sembra aver fatto centro nel cuore dei suoi fan che l'hanno ringraziata per la sincerità.

Le liti con Marco Fantini

Tra le varie domande fatte dalle sue fan, Beatrice Valli ha risposto anche ad una curiosità sul rapporto con il marito Marco Fantini: «Litighi mai con Marco?»

L'ex corteggiatrice ha detto: «Direi che i primi mesi ci siamo messi a dura prova, con il passare del tempo abbiamo capito che il dialogo e il pensiero è molto utile se condiviso! Per cui ti devo dire che litighiamo davvero poco se non per la gestione figli, cose normalissime».

