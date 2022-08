Beatrice Valli nella bufera degli haters. Il botta e risposta su Instagram: «Ma quanto lavora!?»

Beatrice Valli alla gogna degli haters. Tra le influencer più seguite, nelle scorse ore l'ex protagonista di Uomini e donne ha pubblicato una foto col marito Marco Fantini. Nello scatto, realizzato a Formentera, si vede la coppia baciarsi amorevolmente su una barca. «Quando Alle supera a fare le foto il maestro Fantini», ha scritto Valli nella didascalia. Pioggia di commenti sotto la foto, da parte di haters che hanno attaccato Beatrice che, solo pochi giorni fa, si era espressa sul reddito di cittadinanza. L'influencer aveva detto di essere d’accordo con la misura ma che, secondo lei, diverse persone che ne hanno realmente bisogno non riescono ad ottenerlo, mentre invece altre, che non dovrebbero usufruirne, riescono ad incassare i soldi. «Ma quanto lavorano questi due» si legge sotto la foto. Fulminea la replica della Valli: «Tutto l’anno come il resto del persone di questo mondo». «Ma, per caso, per fare sta vita, hai il reddito di cittadinanza?» ha ironizzato un altro ‘seguace’. E anche qui, Valli non si è contenuta: «Credi di essere simpatica?».

Non sono stati clementi i follower dei Vallini, commentando con sarcasmo anche il loro amore: «Non trasmettete nulla, siete due persone davvero insignificanti». «Che brutti … E pure molto antipatici».

Fortunatamente, tanti fan si sono schierati dalla parte di Fantini e della moglie, sostenendo che chi si guadagna i soldi onestamente è giusto che se li spenda come meglio crede, in vacanza o in barca.

Molti fan hanno notato che alcuni commenti erano in lingua inglese. Evidentemente sono stati generati da profili automatici, come dire fake. «Tutti questi commenti in inglese “strani”, ma cosa sono?», ha chiesto un utente con tono malizioso e inquisitorio. La Valli ha subito fatto chiarezza, precisando che non si tratta di followers comprati: «Sono persone che pagano per essere presenti su tutti i profili, per aumentare di followers! Se vedi sono in tutti i profili più seguiti. Ne ho bloccati tantissimi ve lo assicuro».

E, ancora, una donna ha criticato l’influencer per aver baciato il marito davanti ai figli, narrando che lei, nel corso del suo matrimonio. Io e mio marito non ci siamo mai baciati davanti ai nostri figli ha scritto tale signora, venendo istantaneamente fulminata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: «Imparate a farlo perché non ci vedo nulla di male, anzi ! Insegnate loro l’amore quello vero e puro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 22:31

