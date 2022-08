Barbara D'Urso, il retroscena bollente fa impazzire i fan: «Mi ha messo la lingua in bocca»

Il racconto super bollente di Barbara D’Urso infiamma il gossip. La conduttrice Mediaset si gode le vacanze e in una storia su Instagram racconta senza freni il retroscena avuto con Ricky Tognazzi. La D'Urso svela particolari segreti avvenuti sul set e lo fa inquadrando la moglie di Ricky, Simona Izzo. «Rassegnati, tuo marito mi ha messo la lingua in bocca».

Leggi anche > Barbara D'Urso sexy in piscina: gli scatti su Instagram fanno impazzire i fan

Le vancanze di Barbara D'Urso

Le vacanze di Barbara d’Urso proseguono spensierate. La conduttrice sta vivendo questa calda estate 2022 circondata dall’affetto degli amici, che ha ospitato nella sua casa di Capalbio. Immersa nella natura, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha smesso di tenere aggiornati i suoi ormai tre milioni di follower sulla sua quotidianità. Un filo che non si è mai spezzato con il pubblico che è pronto per seguirla ancora nei pomeriggi autunnali di Canale 5. La d’Urso, infatti, è stata riconfermata con tanto di endorsment da parte di Pier Silvio Berlusconi. E così, in questi ultimi giorni di relax, Barbarda D'Urso di giorno opta per la piscina o il mare e la sera non si tira indietro facendo le ore piccole nei locali, ascoltando buona musica e gustando ottimo cibo. Nel weekend è stata ospite al Twiga di Forte dei Marmi. E proprio al Twiga Beach Club, durante la prima edizione del The Alessandro Nomellini Awards 2022, sono proprio i baci a lasciare il segno.

Il retroscena bollente

La regina del pomeriggio Mediaset ha mostrato la sua serata speciale al Twiga in compagnia di molti vip e tra questi Simona Izzo. Proprio alla regista ha voluto ricordare ironicamente, in una Instagram Stories, un retroscena bollente con il consorte: «Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set». Simona Izzo è stata al gioco e ha sorriso alla battuta dell’amica non facendosi trovare impreparata. L'attrice ha voluto sottolineare che i baci di suo marito, Ricky Tognazzi, sono davvero indimenticabili.

Un #virus misterioso a #gallipoli? L'ira del Comune: «Una bufala, il nostro mare è tra i più puliti d'Italia» https://t.co/o4lsneWMmE — Leggo (@leggoit) August 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA