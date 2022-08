Amici, Veronica Peparini fuori dalla trasmissione: ecco perchè

Veronica Peparini vuota il sacco. La mestra di danza moderna di Amici è stata ospite del nuovo format Youtube “Un caffé con” condotto da Lorella Cuccarini. L’amatissima insegnante, dopo tanti anni di onorata carriera, è stata lasciata fuori dalla produzione. Ormai da giorni impazzano i rumors sul suo addio forzato e di malumori all’interno del programma. Anche Andreas Muller, l’attuale compagno della Peparini, ha lasciato intendere con una Instagram Story che la trasmissione avrebbe dato alla docente il benservito in modo non esattamente rispettoso.

L’intervista con la Cuccarini è stata registrata giorni prima che emergesse la notizia dell’abbandono della Peparini. A lasciarlo intuire è il fatto che ad un certo punto, l'insegnante fa riferimento all’imminente concerto di Alessandra Amoroso a San Siro il 13 luglio. In ogni caso, è difficile pensare che Veronica Peparini non sapesse da ormai molto tempo che sarebbe stata messa da parte da Maria De Filippi.

«Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo. Nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma. Ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti!».

Al momento nessuna ufficialità, ma giorno dopo giorno emergono nuove indiscrezioni sulla composizione del corpo docente della prossima edizione. Nel cast ci sarà Emanuel Lo e resterebbero confermati per la danza Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Novità anche dal lato canto: anche Anna Pettinelli sembra sia già fuori dai giochi, mentre resterà Rudy Zerbi accompagnato dalla stessa Cuccarini e probabilmente da Arisa e Michele Bravi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 21:34

