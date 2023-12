Antonino Spinalbese, paura per Luna Marì: incidente al parco, la reazione del papà

di Luca Uccello

Un cerotto colorato e soprattutto tanti baci di papà Antonino Spinalbese. È bastato questo per guarire la "bua" della piccola Luna Marì caduta al parco in compagnia anche di nonna Veronica, la mamma di Belen.

Un piccolo incidente che ha procurato un grande spavento a tutti ma niente di più per fortuna. La piccola cade, si procura un taglietto vicino all'occhio sinistro e comincia a piangere. Non vuole smettere. Si è spaventata tanto e la ferita brucia. Dalle foto in esclusiva di Chi si intravede anche un po' di sangue.

L'incidente di Luna Marì

Un'amico di Antonino corre in farmacia e compra tutto il necessario per disinfettare la ferita prima di posizionare un bel cerotto con i dinosauri vicino all'occhio del suo angelo biondo.

Medicata la sua piccola principessa Antonino Spinalbese, dopo aver salutato la nonna materna, si è diretto verso casa con in braccio Luna Marì che nel frattempo aveva smesso di piangere. Un papà infermiere, un papà supereroe per sua figlia che qualche giorno dopo, su Instagram, sorrideva e correva come se nulla fosse successo...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 16:41

