Antonella Mosetti e il nudo sui social: «Se una donna vuole far vedere un seno perché è una poco di buono?»

Antonella Mosetti ha condiviso con i suoi fan sui social una riflessione legata ad un tema attuale: se sia giusto o meno condividere scatti disinibiti, anche se il tutto è consensuale e gradito a chi lo fa. In altre parole, il problema dei giorni nostri è la contraddizione tra un'escalation di contenuti dedicati ad adulti e delle ragazze sempre più giovani che ne hanno tratto piacere, vantaggio e soldi nello svolgere questo tipo di attività, e chi invece la considera una forma di deterioramento della morale moderna.

«Se una donna vuole far vedere un seno, lo fa e ha la libertà di farlo, perché deve essere considerata una poco di buono?». Ecco cosa ha confessato la showgirl.

La riflessione di Antonella Mosetti

«Secondo me i social sono fatti per far vedere immagini e divertimento - così ha iniziato la sua riflessione Antonella Mosetti -.

Il chiarimento

«Poi è chiaro che questo è un mondo ingiusto: fate divertire i pagliacci al circo, chi ha un animo elevato e sente e vede cose diverse, quella piccola serenità è alla base. [...]», ha concluso l'influencer.

Antonella Mosetti, infatti, condivide senza problemi scatti di sè in deshabillè dimostrando congruenza tra quanto rivelato nelle ultime ore e il suo comportamento nella vita quotidiana. A chi critica quest'atteggiamento ha detto: «Tutte queste grandi moglie, mamme ed eroine della famiglia e dell'amore e di tutte le cose più giuste del mondo, domanda: ma gli uomini allora con chi tradiscono?».

