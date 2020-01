Antonella Mosetti seminuda su Instagram, i follower impazziscono. «Sei fantastica»

Martedì 7 Gennaio 2020, 21:11

Fan di Antonella Mosetti impazziti dopo l’ultimo scatto super sexy pubblicato dalla showgirl su Instagram. L’ex ragazza di Non è la Rai ha condiviso una foto in cui appare completamente nuda, scattata per un calendario quando aveva 27 anni. Nello scatto il lato b è perfettamente in primo piano mentre, per evitare di essere censurata, ha applicato una gif a forma di cuore sui seni. Un’immagine che ha scatenato il delirio tra gli utenti del social network: “Con quel fisico fai impazzire il mondo”, “Che spettacolo che sei”, “Sempre stata fantastica” sono alcuni dei commenti apparsi sulla sua pagina Instagram. Foto: Kikapress