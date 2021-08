Antonella Mosetti posta le foto mentre gioca a bocce in spiaggia, i fan si scatenano con i commenti

Antonella Mosetti in gran forma si gode le vacanze e non rinuncia a postare le sue foto e video sui social. Tra pose sexy e relax la showgirl ha voluto anche mostrare dei momenti di gioco divertenti in spiaggia, come quello in cui gioca a bocce, tipico intrattenimento estivo del Belpaese.

«Nel cammin di nostra vita mi ritrovai a giocare a Bocce», scrive ironizzando con l'hashtag #sportestremi. Un momento ironico che i fan hanno apprezzato e sul quale hanno "giocato", facendo facile ironia sullo "sport" praticato dalla Mosetti e il suo prorompente décolleté.

«Che bocce», scrive più di un utente a cui fa eco: «Le uniche bocce che ho visto sono le tue», ma a parte i commenti relativi alla sua prorompenza molti le hanno fatto i complimenti anche per il modo in cui gioca.

