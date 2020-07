Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 19:36

Come finirà il viaggio nei sentimenti diIn attesa di conoscere gli ultimi sviluppi della storia d’amore tra i due, alcuni fan si sono allarmati per un post su Instagram. Lo staff di Antonella ha pubblicato alcuni scatti in cui la showgirl appare sorridente insieme a un bel ragazzo. Alcuni utenti, evidentemente meno informati, credono si tratti di una nuova fiamma o addirittura di Fabiano, l’ex che fa ingelosire Pietro. In realtà è solo Andrea Denver, il modello con cui Antonella ha condiviso l’esperienza al GF Vip4. Le foto, infatti, risalirebbero a prima della partenza della Elia per la Sardegna. Intanto, c’è attesa di sapere se alla fine Antonella e Pietro usciranno da Temptation Island insieme o separati… Foto: Kikapress/UfficioStampaMediaset