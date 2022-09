Antonella Clerici, niente matrimonio con Vittorio Garrone: «Non mi porta bene». Ecco cos'ha detto

Niente matrimonio per Antonella Clerici. In una recente intervista alla rivista Gente, la conduttrice ha smentito le voci che la vedrebbero presto all'altare col compagno Vittorio Garrone. La conduttrice ha quindi fatto chiarezza su un rumor che circola dai primi di agosto, quando un gruppo di suoi amici storici avevano iniziato a far circolare l’indiscrezione.

Leggi anche > Fedez mostra il suo nuovo tatuaggio: dedicato a Leone e Vittoria. «Il fuoco dei miei due angeli»

Del presunto matrimonio di Antonella Clerici ne aveva parlato anche il settimanale DiPiù, rivelando che il compagno della Clerici aveva già fatto la proposta alla presentatrice e che i due si sarebbero dovuti sposare il prossimo anno, nel 2023. Stando alle indiscrezioni, sembrava che fosse tutto pronto.

Ma su Gente, la conduttrice non ha lasciato dubbi: «Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già».

Sarà pure scaramanzia, ma stando ai suoi trascorsi, la presentatrice di "È sempre mezzogiorno" non ha avuto particolare fortuna in termini di amore. Il primo matrimonio della Clerici risale al 1989, quando sposò il giocatore di basket Pino Motta. Il loro rapporto naufragò appena due anni dopo, a causa di continue incomprensioni: come riportato da Contra-Ataque, Motta aveva rivelato che la fine della loro relazione era legata all’ascesa di Antonella Clerici nel mondo della tv.

Nel 2000, successivamente, Antonella Clerici si era sposata con il produttore musicale Sergio Cossa. I due, dopo una lunga serie di tira e molla, si erano però lasciati appena tre anni dopo. E, infine, oggi Antonella Clerici è felicemente legata a Vittorio Garrone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA