Antonella Clerici verso il matrimonio con Vittorio Garrone? «Siamo uno lo specchio dell’altra»

di Dajana Mrruku

Antonella Clerici è stata fotografata dai paparazzi di Chi in vacanza a Cervinia, sulla neve insieme al compagno Vittorio Garrone, suo figlio Luca e la figlia della conduttrice, Maelle. Un inizio di anno incredibile tra il panorama innevato e la sua famiglia riunita.

Antonella e Vittorio stanno insieme dal 2016 e la loro storia d'amore sembrerebbe essere giunta al prossimo step, quello del matrimonio.

Antonella Clerici verso il matrimonio?

Antonella Clerici non potrebbe chiedere di più, ha un compagno che la ama, una figlia diligente e ben educata e una famiglia allargata. L'idea del matrimonio, comunque la stuzzica non poco e a chi le chiede la data delle nozze, risponde: «Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell'altra. Se ci sposeremo lo saprete. Non ho segreti con il pubblico».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 22:22

