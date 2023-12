The Voice Kids, Antonella Clerici ritrova la sua "vincitrice": «In finale grazie a Clementino»

Antonella Clerici è tornata con la seconda puntata di The Voice Kids. I bambini si sono esibiti durante le blind audictions, dove i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e la new entry Arisa, sono girati di spalle e, se colpiti dal talento del cantante, possono premere il pulsante e voltarsi per guardare per la prima volta negli occhi chi sta cantando in quel momento.

La puntata di ieri sera, 2 dicembre, è stata ricca di emozioni, soprattutto grazie alla piccola Rita Longordo, una "vecchia" conoscenza di Antonella Clerici.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e come ha fatto Rita a conquistare il cuore di Clementino.