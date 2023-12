Antonella Clerici, l'atmosfera di Natale sorprende tutti: «Casa nel bosco» FOTO

di Marta Goggi

Antonella Clerici e Vittorio Garrone vivono con la figlia Maelle, in una casa nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria in Piemonte. La conduttrice ha rivelato più volte di essere molto contenta della scelta di vivere in mezzo alla natura e di potersi in questo modo dedicare alla sua passione per il trekking.

Le foto

La Clerici ha condiviso diversi scatti della sua «Casa nel bosco» completamente innevata, il giardino è totalemente sepolto dalla neve e decorato con luci natalizie sugli alberi. Dopo l'albero di Natale addobbato dal compagno, che ci teneva a fare una sorpresa alla Clerici, anche il giardino esterno si è adattato all'atmosfera natalizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 18:47

