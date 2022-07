Anna Tatangelo, bikini hot e polemiche: cosa succede

L'estate di Anna Tatangelo è sempre più bollente. La cantante è costretta a destreggiarsi tra il gossip che si fa sempre più rovente non lasciandole tregua, polemiche sul suo passato e bikini davvero hot. E così su Instagram tra una polemica e l'altra ama immortalarsi in costume da bagno con sfondi paradisiaci che evidenziano ancora di più il suo fisico mozzafiato.

Un'estate rovente

A 35 anni il fisico di Anna Tatangelo è perfetto. Un fisico che non ha alcuna intenzione di nascondere sui suoi social e che infiamma i suoi quasi 2 milioni di follower, che a ogni post le fanno capire il loro apprezzamento con like e commenti. Ma l'estate rovente della cantante di Sora, in provincia di Frosinone, passa anche dall'amore e dalle polemiche. Di recente il gossip aveva assicurato che la love story con Livio Cori fosse giunta al capolinea. A quanto pare, però, non è così: nelle scorse ore Diva e Donna ha pubblicato degli scatti inequivocabili, in cui si notano i due cantanti in atteggiamenti intimi e affettuosi, andando a smentire ogni rottura. Il tira e molla tra i due continua e la parola fine sulla relazione non è ancora stata scritta.

Anna Tatangelo si toglie i sassolini dalle scarpe

Questa volta, quando si parla di polemiche, non c’entrano nulla gli haters. È stata la stessa Anna Tatangelo, infatti, a volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe. Rispondendo a dei fan su Instagram tra le Stories, ha spiegato cosa direbbe alla Anna di ieri, quella degli anni passati. Nessun rimprovero: «Nulla. Le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto le pal*e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo». Una frase che ha acceso la curiosità dei follower che non hanno dubbi a chi si stesse riferendo. In molti, infatti, hanno pensato che si stesse riferendo all'ex Gigi D'Alessio. Dopo la fine della loro storia, Gigi si è legato alla giovane Denise, dalla quale ha avuto un figlio. Pare che la Tatangelo non abbia preso bene la vicenda in quanto ci sarebbe rimasta male nel vedere Gigi D’Alessio accasato e con un nuovo frutto d’amore in tempi così rapidi. Chissà se quando dice che «il tempo» ha parlato per lei o era una frecciatina proprio al suo ex...

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 18:41

