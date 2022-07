Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato per l'ex di Briatore? Chi è lui

Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha più ritrovato l'anima gemella. O almeno finora. Pare infatti che la showgirl 42enne abbia trovato un nuovo compagno che le avrebbe rapito il cuore. Il gossip estivo, si sa, si anima sempre di nuovi flirt e amori e dopo tanto tempo anche la conduttrice di Battiti Live torna a far parlare di sé.

Leggi anche > Flavio Briatore, ecco la figlia Leni: la prima volta sui social. La foto della famiglia "allargata"

L'indiscrezione

Elisabetta Gregoraci sembra abbia trovato la sua nuova fiamma di 12 anni più giovane di lei. A rivelare l'ultima indiscrezione sulla vita sentimentale della showgirl è il settimanale Di Più, che fa anche il nome del presunto nuovo partner della conduttrice. Si tratterebbe, infatti, di Giulio Fratini, il trentenne che è stato legato anche alla conduttrice Rai, Roberta Morise e che si vociferava avesse una storia con Aida Yespica. La Gregoraci e il manager sarebbero stati avvistati più volte insieme, anche in atteggiamenti «inequivocabili» al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi.

Chi è Giulio Fratini

Leggi anche > Roberta Morise tradita? Il fidanzato imprenditore beccato con Aida Yespica

Pare che Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci si seguano a vicenda anche sui social, in più il manager è diventato follower su Instagram di Nathan Falco, il figlio della presentatrice. Classe 1992, Giulio Fratini lavora nell'azienda di famiglia, nota a livello nazionale. Figlio del celebre imprenditore fiorentino, Sandro Fratini, a sua volta figlio del fondatore del brand Rifle. E in quest'estate si è reso protagonista di molti intrecci di gossip... che Elisabetta Gregoraci abbia trovato l'uomo giusto per lei?

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA