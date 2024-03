Andrea Delogu: «La mia relazione sconvolge per la differenza d’età? Che vita spenta». Lo sfogo contro chi la critica

di Dajana Mrruku

Andrea Delogu e Luigi Bruno sono molto innamorati e vivono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere e dai social per evitare commenti poco carini da parte degli hater. La coppia infatti, è presa di mira dai leoni da tastiera dall'inizio della loro frequentazione, ufficializzata sui social, a causa della loro differenza d'età. Lei, infatti, ha 41 anni, mentre lui 23 ma i 18 anni di differenza non sembrano interferire con il loro amore. Eppure i follower e gli utenti sui social non perdono occasione per attaccare la loro storia d'amore.

Andrea Delogu ha risposto a tono alle ennesime accuse sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo sui social

Andrea Delogu ha condiviso uno sfogo sui social contro le persone che attaccano la sua storia d'amore con il modello 23enne Luigi Bruno: «Le battute ce le facciamo anche tra di noi, ma sono battute, se rimanete sconvolti per una relazione d'amore solo per la differenza d'età mi chiedo: che vita spenta vi ha riservato il destino? Poi posto poche cose nostre non per "paura dei commenti", ma perché ho imparato dai miei errori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA