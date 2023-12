Andrea Delogu, il rimedio contro l'influenza mette in imbarazzo l'amica sul treno: «Ti vergogni di me?»

di Dajana Mrruku

L'influenza stagionale è una brutta bestia e colpisce proprio tutti, anche la conduttrice tv Andrea Delogu che si è presa un raffreddore a causa di una ventata di freddo. Il volto di Rai2 ha girato recentemente l'Italia con il suo spettacolo teatrale "40 e sto" e adesso si sta godendo qualche giorno di riposo, festeggiando il compleanno del fidanzato Luigi Bruno che pochi giorni fa ha compiuto 25 anni.

Tuttavia, il raffreddore non ha avuto alcuna pietà e Andrea Delogu ha dovuto trovare uno stratagemma per non stare male durante il suo viaggio in treno, insieme all'amica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il rimedio al raffreddore

Andrea Delogu ha voluto condividere con i suoi follower il trucco per «quando hai un raffreddore molto molto forte», mostrando una busta di carta in cui all'interno si intravedono bottiglie d'acqua sempre necessarie per l'idratazione e un rotolo di carta igienica!

L'amica della conduttrice la guardava con uno sguardo sorpreso e Andrea l'ha accusata: «Ti vergogni di me? Guarda che sto male»

La ragazza ha cercato di nascondere l'imbarazzo mentre ricordava le scene nel treno in cui la conduttrice tirava fuori il rotolo di carta igienica per pulirsi il naso di fronte a tutti i viaggiatori.

D'altronde i fazzoltti normali potrebbero risultare troppo duri per il naso che cola costantemente, mentre la carta igienica è molto più delicata.

