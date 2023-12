Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano: «I miei genitori hanno sbagliato con la droga, ma io non ero una vittima»

di Dajana Mrruku

Andrea Delogu ha da poco compiuto 40 anni e li ha festeggiati come solo eli sa fare: a teatro con uno spettacolo che ripercorre la sua vita, dalla sua infanzia al matrimonio con Francesco Montanari, per arrivare all'amore con Luigi Bruno e alla sua libertà ritrovata. La conduttrice ha rivelato di aver trascorso oltre 10 anni nella comunità di San Patrignano a Milano, ma lei non si considera una vittima.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato a Le invasioni barbariche.

Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano

«Non sono una vittima. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA