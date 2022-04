Sangiovanni stravolge il suo look: «Assomiglio a Rudy Zerbi!». E lui risponde così

Sangiovanni, tra un successo e l’altro, cambia look. Il cantante, diventato noto con la partecipazione alla scorsa edizione di “Amici”, ha pubblicato il suo primo disco da solista, "Cadere Volare", e nel mentre ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli: «Ora – ha spiegato- assomiglio a Rudy Zerbi».

Amici, Sangiovanni stravolge il look

Sangiovanni cambia look. Il cantante, protagonista della scorsa edizione di “Amici” assieme alla fidanzata ballerina Giulia Stabile, ha tagliato i capelli: «Ora assomiglio a Rudy Zerbi! – ha fatto sapere in un’intervista a “Billboard” - A parte tutto avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre».

Un pensiero condiviso anche dello stesso Rudy Zerbi, che in una foto sul social del cantante con il nuovo look ha commentato: «Bravo ti sei tagliato i capelli come me!».

Pronto col nuovo album “Cadere Volare”, Sangiovanni ha parlato anche della sua esperienza a Sanremo 2022 con “Farfalle”: «È stato tosto perché hai una grande responsabilità, anche bella, certo. Ma ne sono uscito migliore, arricchito. È stato un privilegio e spero di poter tornarci in futuro. Come persona credo di essere riuscito a dare qualcosa anche a chi mi segue».

