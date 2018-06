Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MACCARESE- Giornata al mare in famiglia per Amadeo Umberto Sebastiani, meglio conosciuto come. Il conduttore, che sta raggiungendo ottimi ascolti con “I soliti ignoti” è pronto a tornare in tv con “Ora o mai più”, show dedicato alle meteore della musica che per una serata avranno l’opportunità di avere di nuovo visibilità.In attesa della nuova prova Amadeus è stato sorpreso da “vero” a Maccarese, sul litorale romano accomagnato dalla moglie Giovanna Priscillo, con cui scambia teneri baci dopo essersi impegnato in una partita di pallone col figlio Josè, che ha da poco compiuto 9 anni.