Alice Campello, super festa di compleanno: la dedica commovente di Alvaro Morata

di Alessia Di Fiore

Alice Campello, influencer e mamma molto amata sui social nonchè moglie del calciatore dell'Atlètico Madrid, Alvaro Morata, ha da pochissimo compiuto 29 anni e per l'occasione ha voluto festeggiare in grande riunendo amici e familiari in un elegante ristorante di Madrid.

Le dedica di Morata

L'influencer è sposata con Alvaro Morata dal 2017 e insieme hanno avuto quattro splendidi bambini che spesso vengono immortaati dalla oppia sui social.

I due sono più innamorati che mai e negli anni sono diventati una delle coppie più amate e seguite dal pubblico. Per festeggiare il 29esimo compleanno di sua moglie Alice, Morata ha voluto dedicarle una tenera dedica sui social: «Amore mio!! Quanto sono orgoglioso di te, della persona che sei, la mamma che sei, la moglie che sei e la cura che ti prendi nel tuo lavoro. Grazie infinite per esserci sempre, in tutti periodi duri dove mi sembrava di stare nel fondo ci sei sempre tu per rialzarmi. Sei l’amore della mia vita e voglio godermi ogni singolo compleanno tuo. Tanti auguri per i tuoi 29 anni amore della mia vita. Ti amo», scrive il calciatore in un post social.

A proposito di social, proprio la scorsa mattina l'inluencer si è presa una pausa dai festeggiamenti per raccontare ai suoi follower di una sgradevole vicenda che ha coinvolto due dei suoi figli.

Si tratta dei gemellini Alessandro e Leonardo, di 6 anni, che recentemente hanno subito delle aggressioni verbali da parte di un hater mentre passeggiavano per strada con la madre.

La motivazione? Tempo fa la Campello aveva raccontato della passione dei suoi figli nutrita nei confronti della squadra torinese Juventus, ed è stato proprio questo aneddoto a scatenare l'odio di uno dei passanti.

L'amore per la Juve non è immotivato, perchè proprio papà Morata ci aveva giocato tempo prima e da allora i gemellini si sono legati particolarmente alla squadra diventando dei tifosi sfegatati.

Lo sfogo

Da quanto raccontato sui social dalla Campello, pare che Leonardo e Alessandro si siano molto spaventati nel vedere uno sconosciuto inveire contro di loro.

L'influencer ha infatti sucessivamente pubblicato un post sui social che ritrae l'uomo di spalle e scrive:

«Per colpa di questo tipo di persone

a volte non usciamo di casa

tranquillamente con i nostri figli.

Ha iniziato a insultare i bambini

perché tifano un'altra squadra! Mi

sembra allucinante che un uomo

inizi a gridare verso dei bambini e

una donna. Mi dispiace non aver

fotografato la sua faccia, per fargli

provare vergogna. Purtroppo non è la prima volta che succede, però a partire da oggi inizierò a caricare anche foto del suo viso, in modo che provi vergogna davanti a tanta

gente!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 17:01

