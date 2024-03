Alice Campello, minacce e insulti ai figli per strada. La moglie di Morata pubblica il video dell'aggressore: «Si deve vergognare»

di Redazione web

Compleanno amaro per Alice Campello. La moglie del calciatore Álvaro Morata ha compiuto 29 anni il 5 marzo, ma il giorno di festa è stato rattristato da uno spiacevole episodio. L'imprenditrice italiana, sposata dal 2017 con la punta dell'Atletico Madrid e mamma di quattro figli, è stata vittima degli insulti di un tifoso proprio mentre si trovava in compagnia dei suoi bambini. Ma Alice, che purtroppo si è già trovata in una situazione simile qualche anno fa, non si è persa d'animo e ha denunciato l'aggressore con tanto di video pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni e mezzo di follower.

Alice Campello insultata insieme ai figli

In una storia su Instagram, Alice Campello ha raccontato di essere stata improvvisamente aggredita verbalmente da un uomo mentre passeggiva ignara con i suoi figli.

Il precedente

Non è la prima volta che Alice Campello e i suoi figli sono oggetto di insulti e minacce da parte di tifosi. Accadde già nel 2021, dopo la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, e anche in quell'occasione non esitò a denunciare via social in seguito al gol segnato dal marito con la sua nazionale, pubblicando gli screenshot dei messaggi ricevuti con tanto di nome e cognome. «Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza», scrisse all'epoca. «Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni».

