Alex Belli e Delia Duran, estate da separati: c'è un motivo...

Periodo intenso per Alex Belli e Delia Duran. I due protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, cavalcano la cresta dell’onda. Sono tra i personaggi più chiacchierati e cercati del momento e, questo, se da una parte gli permette di lavorare e avere i riflettori puntati, dall'altra presenta lati negativi. Tra questi, il fatto di passare l'estate da separati. «A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati» ha ammesso Alex al settimanale Nuovo Tv.

Dopo una breve vacanza a Mykonos, in Grecia, Belli e la Duran si sono divisi per protare a termine i rispettivi impegni di lavoro. Alex ha iniziato a girare l’Italia con la sua band. Come spiegato al settimanale Nuovo Tv, il 39enne porta in giro per locali e piazze il suo one man show dove canta, suona la chitarra e il piano e intrattiene gli spettatori.

Ma Delia Duran non può seguire il compagno. Lo stesso Alex Belli ha rivelato che la compagna 34enne ha un'agenda piena di impegni, serate ed eventi.

Dopo il triangolo amoroso con Soleil Sorge al GF Vip, Alex e la Duran hanno infatti deciso di allargare la famiglia: da tempo, hanno dichiarato di desiderare un bebè. E' per questo che hanno messo in stand by il matrimonio civile che sarà celebrato solo dopo la nascita di un bambino o una bambina. E soprattutto solo quando arriverà il divorzio ufficiale della Duran, che in passato è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi.

Martedì 19 Luglio 2022

