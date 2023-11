Cecchi Paone: «Sposo Simone il 22 dicembre, saremo marito e marito». Testimoni l'ex moglie Cristina ed Emma Bonino

di Redazione Web

Alessandro Cecchi Paone (62 anni) e Simone Antolini (23 anni) si sposano e la data è molto vicina. La coppia aveva annunciato lo scorso settembre il matrimonio sulle pagine di "Chi" ma fino ad ora non c'era stato ancora nessun aggiornamento. Il giornalista, oggi, 2 novembre, ha voluto rivelare la data e il luogo della celebrazione delle nozze.

Andiamo a scoprire i dettagli di questa unione che ha creato parecchio scalpore a causa della differenza d'età tra i promessi sposi.

Alessandro Cecchi Paone, matrimonio con Simone Antolini: «Ci sposerà Emma Bonino prima di Natale»

Cecchi Paone, il matrimonio con Simone

«Sabato 22 dicembre nella Sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò con Simone. Saremo marito e marito». L'annuncio di Alessandro Cecchi Paone all' Adnkronos delle nozze con il suo compagno, Simone Antolini, a cui è legato da due anni è arrivato proprio poco fa.

Il giornalista e conduttore televisivo, che è stato sposato per oltre 10 anni con Cristina Navarro, ci prova per la seconda volta: «La cerimonia - racconta - verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili».

La location scelta

Perché proprio a Napoli? «Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell'università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c'ho vissuto - spiega Cecchi Paone - e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all'università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA