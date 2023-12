Alessandro Basciano furioso: «Mia figlia non la dovete neanche nominare». C'entra Mirko Brunetti: cos'è successo

di Redazione web

Alessandro Basciano, ex fidanzato di Sophie Codegoni e papà della piccola Celine, si è lasciato andare a un lungo sfogo social dopo la puntata online di Casa Chi, programma condotto dall'influencer con i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Uno degli ospiti del format è stato Mirko Brunetti, fuoriuscito dalla casa del Grande Fratello da qualche settimana, proprio lo scambio di battute tra lui, Sophie e i conduttori avrebbe fatto infuriare Basciano. Ecco cos'è successo.

La rabbia social di Alessandro Basciano

Mirko Brunetti è stato protagonista del Grande Fratello più per il "triangolo" con Perla Vatiero e Greta Rossetti che per avere mostrato la sua persona. Nelle scorse ore, durante l'intervista a Casa Chi, gli è stato chiesto se pensasse ancora alle due ex fidanzate e lui ha risposto: «Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie».

Quindi, il giornalista Valerio Palmieri ha ribattuto dicendo: «Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?». Ovviamente, alludendo ai cartoni animati, si riferiva alla figlia dell'influencer e di Alessandro Basciano, Celine.

Quindi, il dj è intervenuto su Threads dove ha scritto: «Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di Casa Chi… complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo. Se volete ve lo metto io Rai Yo-Yo perché forse l'unica cosa che potete fare è parlare di cartoni animati… bravi, avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia».

Lo sfogo su Instagram

Inoltre, Alessandro Basciano ha continuato a esprimere la propria rabbia anche su Instagram: «Che poi la gravità e la leggerezza nell’assecondare un comportamento del genere e di chi permette che certe cose accadono e vengano dette e non interviene di polso ma strumentalizza senza motivo per avere 10 minuti di gloria e tutto ciò, è veramente meschino.

