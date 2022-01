Alessandra Mastronardi e Ross McCall, niente nozze: «Non l'ho tradito»

Alessandra Mastronardi infuriata. La notizia del suo mancato matrimonio con Ross McCall è ormai pubblica ma l’attrice con un post dalle stores di Instagram ha fatto chiarezza sull'improvvisa fine della relazione: «Non l'ho tradito»

Alessandra Mastronardi e Ross McCall (Instagram)

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, niente nozze

Alessandra Mastronardi e Ross McCall non si sposano più e secondo il gossip circolato in rete causa delle mancate nozze sarebbe stato un tradimento della bella attrice. Alessandra, di solito molto riservata circa la sua vita privata, ha utilizzato il suo account social per dare la sua versione dei fatti: «Ma davvero? – ha scritto in un post nelle stories - Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna...».

Alessandra Mastronardi (Instagram)

Le motivazioni dell'addio sarebbero altre: «Beh - ha continuato la Mastronardi - meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità! Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare».

