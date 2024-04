Alejandra Rodriguez finalista a Miss Universo a 60 anni. Il segreto dell'avvocata-giornalista: «Digiuno intermittente e frutta bio»

di Redazione web

Alejandra Marisa Rodríguez, una 60enne avvocata e giornalista di Buenos Aires, ha vinto il titolo di Miss Universo per la provincia di Buenos Aires, sfidando gli stereotipi e superando le altre concorrenti. Il prossimo 25 maggio, Rodríguez rappresenterà la sua provincia nel concorso nazionale di Miss Universo Argentina.

L'età non è un limite

La sua partecipazione è significativa, poiché quest'anno gli organizzatori di Miss Universo hanno eliminato il limite di età, introdotto nel 1958, permettendo a concorrenti di ogni età di partecipare e di mettere in luce la loro bellezza e il loro talento.

Chi è Alejandra Rodriguez

«Sono molto felice di rappresentare questo nuovo paradigma nei concorsi di bellezza, perché stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo», ha dichiarato la Rodriguez alla rete televisiva El Trece. Alejandra è laureata in legge all’Universidad nazional de La Plata e per 27 anni ha lavorato come avvocato specializzato in contratti commerciali come consulente di un ospedale pubblico nella provincia di Buenos Aires. Ha fondato anche uno studio legale in cui si occupa di diritto di famiglia e successioni. La Miss è anche una giornalista turistica (con tanto di laurea precedente a quella in giurisprudenza) e tra i suoi reportage di viaggio ce n'è anche uno sull'Italia. Al concorso, l'avvocata-giornalista ci si è iscritta quasi per gioco, e la giuria l'ha preferita a molte candidate giovanissime: «Sono arrivata a questo concorso perché me l’ha proposto un’amica e non posso credere all’impatto che ha avuto».

Il segreto

Alejandra è nata nel 1963 e quest'anno compirà 61 anni. In Argentina è velocemente diventata una celebrità e in un'intervista a El Clarin, il quotidiano più importante del paese, ha spiegato quali sono i suoi "segreti" di bellezza. In primis una predisposizione genetica: anche sua madre, come lei, era una bella donna che non sembrava mostrare i segni del tempo. Ma non è tutta natura: la chiave per mantenersi in forma, per Alejandra, è «una dieta sana, molta frutta e verdura – se biologica, tanto meglio – e l’esercizio fisico quotidiano». In particolare «quello che cerco di fare in generale è il digiuno intermittente, cioè stare per un periodo di tempo senza mangiare; credo che questo aiuti molto».

