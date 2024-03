Alberto Di Monaco, la festa con Charlene e i figli (contro gli scandali). Da Charlotte a Carolina, tutta la famiglia al completo

Non è proprio un anno da ricordare questo, dopo lo scandalo che ha colpito la famiglia a fine gennaio, quando l’ex amministratore del principato di Monaco Claude Palmero, ha rivelato al mondo le folli spese personali – ancora da dimostrare, per la verità – di Charlene e Alberto. Eppure lui, per i suoi 66 anni, ha scelto di fare le cose in grande e ha invitato i sudditi a scendere in piazze per festeggiare l’anniversario insieme a lui. Facendo chiudere, per l’occasione, scuole e uffici.

La festa in piazza

Ed è così che, alle 11 del mattino, in Place du Palais, tutta la comunità monegasca è stata chiamata a riunirsi a sostegno del principe Alberto II. Che, per far felici i sudditi, si è affacciato dal balcone di palazzo, orgoglioso di ricevere il sostegno dal suo popolo, per poi scendere tra la folla. L’incontro, organizzato dal consigliere nazionale Franck Lobono e promosso attraverso i social, non è stato ideato a scopo politico. L’idea era quella di mostrare unità al principe indipendentemente dalle proprie convinzioni di partito.

Una festa contro gli scandali

Un’unità di cui Alberto ha molto bisogno, soprattutto dopo lo scandalo che ha colpito la famiglia a fine gennaio, quando l’ex amministratore di palazzo Claude Palmero, ha rivelato al mondo le folli spese personali – ancora da dimostrare, per la verità – di Charlene e Alberto.

Charlene e i figli

A rafforzare l’idea di una famiglia regnante solida e unita, la presenza, con Alberto, della moglie Charlene e dei due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Il quadretto perfetto, tra sorrisi, baci e abbracci, che invia ai sudditi la rassicurazione necessaria sulla solidità dell’istituzione, ad oggi sopravvissuta a presunte crisi coniugali, di salute e finanziarie.

I Grimaldi al completo

La festa poi si è spostata all’interno della residenza reale dove ad aspettare il monarca c’era tutta la famiglia Grimaldi al completo che ha posato con orgoglio in una foto corale (e storica). Non mancava praticamente nessuno, se non la piccola Victorie, la figlia di un anno di Louis e Marie Ducruet e prima nipotina di Stephanie, e Dimitri Rassam, marito di Charlotte Casiraghi che secondo i rotocalchi rosa sarebbe da mesi "ex" (la figlia di Carolina è in copertina su Paris Match con con lo scrittore Nicolas Mathieu definito il suo nuovo compagno ndr). Al fianco di Alberto, oltre alla moglie e ai figli, le sorelle Stephanie e Carolina, con i rispettivi figli e nipoti, nonché il fratello della principessa Charlene, Gareth Wittstock. Tra Pierre e Andrea Casiraghi, ecco spuntare Ben-Sylvester Strautmann, fidanzato di Alexandra di Hannover.

