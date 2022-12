Alba Parietti: «Offesa la dignità, mai detto ​di aver perso 7 chili facendo sesso. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo»

di Redazione web

«Ho perso 7 chili perché faccio l'amore più spesso!», queste le parole riportate sul quotidiano Nuovo rilasciate in un'intervista da Alba Parietti. La rivelazione, però, è stata prontata smentita dalla showgirl: «Non ho mai pronunciato questa frase con questi termini». Stando alle sue parole, la Parietti non avrebbe mai messo in relazione la perdita di peso al sesso.

La smentita ufficiale

Alba Parietti, dopo essere stata sommersa da titoli «volgari», lontani da quello che in realtà avrebbe riferito durante l'intervista, ha condiviso sul suo profilo Instagram un lungo post in cui spiega come sono andate effettivamente le cose: «Vorrei dirvi che sono mortificata e triste per uno strillo di copertina con una frase mai pronunciata in quei termini e con un titolo ad effetto volgare. È sufficiente leggere l'articolo per capire che è stato mistificato ad arte per far notizia su un giornale che non nominerò», ha esordito la showgirl italiana.

Poi continua: «I titoli servono per far vendere e rimbalzano, senza rispettare il virgolettato, cioè la parole esatte che tu hai pronunciato, non mistificare lo stile interpretando nei peggiori dei modi. Offendendo la dignità delle persone Sono cose che fanno danno e fanno male. Non a me che ormai sono abituata, ma a chi viene coinvolto senza pietà con parole che non appartengono al mio dizionario né al mio stile».

Alba Parietti chiede rispetto, non tanto per se stessa ma per la persona che gli sta accanto, il suo compagno Fabio: «Non esistono solo le persone di spettacolo, ma esistono anche le persone vicino a noi che devono essere rispettate. Le parole sono poesie, ricami o pietre. Non c'è niente che mi faccia più male che danneggiare le persone che amo, anche involontariamente e senza colpa se non la mia ingenuità del fidarmi sempre del prossimo, nel non chiedere di sapere come verrà titolato un pezzo, nel richiedere che venga rispettato il virgolettato e le parole esatte che pronuncio e non la loro mistificazione per il titolo ad effetto che faccia scalpore».

«Mi spiace di non essere capace di proteggere dopo 40 anni le persone che amo da simili scempi. Mi è capitato con i miei genitori, con mio figlio e con l'uomo che amo e rispetto profondamente insieme ai suoi affetti e valori. Ma di questo errore di ingenuità sono io ora a chiedere scusa. Chi mi conosce sa che dispiacere chi mi ama e ha fiducia in me. Non mi perdono anche se non ho veramente colpa se non la leggerezza della fiducia mal riposta. Non aggiungo altro», ha chiosato la showgirl, chiedendo rispetto e silenzio, motivo per il quale ha disattivato i commenti sotto al post condiviso sul suo profilo ufficiale.

Nell'intervista integrale, Alba Parietti ha riferito: «Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo». Sul fare spesso l'amore, la showgirl si è limitata a dire: «È la componente più importante».

