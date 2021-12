Adriana Volpe e la "lite" con Giancarlo Magalli: «Ho pianto, ma mi sarei aspettata che...»

La battaglia legale fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è giunta al termine, con la condanna del conduttore. La vicenda ha avuto un ampio eco mediatico e Adriana Volpe, opinionista assieme a Sonia Bruganelli del Grande Fratello Vip, ha parlato dell'accaduto.

Adriana Volpe (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Adriana Volpe e la “lite” con Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli dopo la condanna sul social ha in qualche modo “alleggerito” la questione e Adriana Volpe non l'ha gradito: «Ancora una volta – ha fatto sapere in un'intervista a “Ora” - ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate».

Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

La vicenda è comunque finita: «Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. E poi mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me chiedendomi scusa. Per anni ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre e pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo ancora una volta il suo comportamento mi ha ferito e delusa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA