Isola, Pietro furioso dopo l'incidente di Marina Suma: «Tutta colpa vostra. Non siamo carne da macello» . Luxuria in difficoltà

di Ida Di Grazia

Pietro Fanelli su tutte le furie dopo l'incidente di Marina Suma durante la prova immunità dell'Isola dei Famosi. Il modello, che odia i reality e vive tutto con indolenza, durante le nomination si è scagliato contro il programma per aver forzato una prova che secondo lui non andava ripetuta.

Pietro sembra essere molto preoccupato per la salute dell'attrice che attualmente è ancora sotto osservazione medica e ha svelato di aver sbagliato volutamente la prima volta proprio per evitare possibili infortuni. Ma andiamo con ordine.

L'accusa di Pietro all'Isola

Pietro Fanelli giunto in postazione nomination ha voluto chiarire la sua posizione sull'incidente di Marina Suma, avvenuto durante la prova immunità che hanno svolto insieme legati da una corda: «Io non volevo farle male, non siamo carne da macello. Ho ho sbagliato volontariamante la prima prova per rispetto di una donna perchè volevo avvantaggiarla, sapevo di poterle fare male. Si è fatta male per colpa vostra perchè voi mi avete costretto a ripeterla».

Vladimir Luxuria in difficoltà prova a placare gli animi: «Pietro tu davvero hai sbagliato volutamente la prima volta? Ma secondo te come potevamo saperlo? Io l'ho fatta rifare perchè pensavo non avessi capito il regolamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 00:55

